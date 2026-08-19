El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha promulgado este miércoles la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, que ha pasado a publicarse en el Diario Oficial del Estado, paso necesario antes de que este derecho a obtener ayuda para morir entre definitiva en vigor.

La ley había sido aprobada el pasado 15 de julio de forma definitiva por la Asamblea Nacional, lo que cerraba el procedimiento parlamentario y el viernes de la semana pasada fue validada por el Consejo Constitucional, que emitió algunas reservas.

El texto crea un derecho a la "ayuda a morir", que debe ser ejercido por la propia persona interesada o excepcionalmente, si está físicamente incapacitada, por un médico o enfermero.

Para ejercer ese derecho hay que cumplir una serie de condiciones, empezando por ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en Francia.

Lo pueden reclamar personas que sufran enfermedades graves e incurables o en fase avanzada, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida. Además, tiene que haber un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser aliviado o que el paciente considere insoportable, y la persona debe ser apta para manifestar su voluntad de forma libre y consciente en el momento de realizar la solicitud.

El procedimiento, realizado por un solo médico pero que requiere la participación de otros profesionales, determina si el paciente reúne los requisitos.