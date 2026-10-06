Tres años del ataque del 7 de octubre de Hamás: Preguntas sin resolver y sigue el genocidio de Israel en Gaza
Mañana se cumplen tres años desde los ataques de Hamás (que provocó unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados) y la posterior ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza, que ya ha causado más de 74 230 muertos y 175 200 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas.
Estas son algunas claves sobre el impacto aún hoy del 7 de octubre de 2023 en Israel y los Territorios Palestinos.
Preguntas sin resolver de los ataques del 7 de octubre
Los ataques del 7 de octubre del 2023 en Israel hicieron saltar por los aires la idea de Estado impenetrable. Tres años después, la sociedad israelí sigue pidiendo mayor transparencia de la cúpula política y militar acerca del ataque.
El 75 % de los israelíes apoya crear una comisión independiente —a la que se ha opuesto repetidamente el primer ministro Benjamín Netanyahu— para investigar el 7 de octubre, según una encuesta del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel (INSS) de septiembre.
Genocidio de Israel en Gaza
Mientras, continúa la ofensiva del Ejército israelí (FDI) después del 7 de octubre en Gaza. Una comisión independiente de expertos de la ONU, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y ONGs israelíes como B'Tselem denuncian que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza.
Además, el 82 % de las estructuras de la Franja han sido dañadas y unos dos millones de personas, el 94 % de la población del enclave palestino, requiere todavía de asistencia en refugios y artículos básicos, según datos de Naciones Unidas y del Consejo Noruego para Refugiados.
Asentamientos colonos en niveles récord
El 7 de octubre también está transformando Cisjordania, donde, las licencias y financiación para construir asentamientos colonos israelíes sobre territorio palestino ocupado alcanzan niveles récord desde entonces.
Solo de enero a agosto de 2026, el Gobierno de Netanyahu aprobó 12 360 nuevas viviendas en Cisjordania ocupada, y en marzo autorizó 34 asentamientos.
Violencia en Cisjordania
Asimismo, radicales judíos irrumpen con armas legales, tras una flexibilización de las licencias después del 7 de octubre, para agredir a residentes locales, incendiar sus propiedades y sacrificar su ganado en un intento de expulsarlos de Cisjordania.
Al menos 1105 palestinos —242 menores— han muerto a manos de las FDI y colonos en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de marzo.
Sanciones a Israel
Este pasado septiembre países como Reino Unido, Francia o Canadá anunciaron restricciones al comercio de productos procedentes de asentamientos, sumándose a otros como España, Irlanda o Países Bajos que ya habían adoptado medidas similares.
Israel ha defendido que estas políticas son "discriminatorias", alegando que la comunidad internacional ignora sus "amenazas de seguridad" en Cisjordania.
La Junta de Paz, bloqueada
La Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en enero ha sido incapaz de aportar avances significativos sobre el terreno, opacada por otros conflictos como Irán o Líbano.
El bloqueo operacional también radica en el incumplimiento de países donantes —mayoritariamente del Golfo— con su presupuesto y, sobre todo, en que Israel ha dejado claro que seguirá ocupando más del 60 % de Gaza hasta que Hamás se desarme totalmente. Hamás, por su parte, pide la retirada de las FDI como condición 'sine qua non' para entregarlas.
Elecciones en Israel y el futuro de Netanyahu
Israel se encuentra ahora en precampaña para las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 27 de octubre. En ellas se decidirá el futuro político de Netanyahu, quien ha ejercido en tres períodos (19 años en total) como primer ministro y que está en el punto de mira para una parte de la sociedad desde el 7 de octubre por un posible comportamiento negligente por su parte.