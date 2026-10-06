Tres años del ataque del 7 de octubre de Hamás: Preguntas sin resolver y sigue el genocidio de Israel en Gaza

Mañana se cumplen tres años desde los ataques de Hamás (que provocó unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados) y la posterior ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza, que ya ha causado más de 74 230 muertos y 175 200 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas.

Estas son algunas claves sobre el impacto aún hoy del 7 de octubre de 2023 en Israel y los Territorios Palestinos.