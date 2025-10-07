GENOCIDIO EN GAZA
Genocidio en Gaza: dos años de horror, en imágenes

Gaza 2 urte: sarraskia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gazako genozidioa: bi urtetako sarraskia, iruditan
EITB

Este martes se cumplen dos años del ataque de Hamás a Israel, el día en el que la ofensiva del Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza escaló hasta convertirse en un genocidio. Las cifras hablan por sí solas: 67 000 personas fallecidas, la mayoría, mujeres y menores de edad, 168 000 heridos y una hambruna que afecta a más de medio millón de gazatíes.

Palestina Franja de Gaza Israel Hamás Oriente Próximo Internacional

