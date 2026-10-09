La jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional", es una de las figuras más destacadas en la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional.

Nació el 23 de septiembre de 1941 en Durban (Sudáfrica), en el seno de una familia originaria de Sri Lanka.

En 1967 se licenció en Derecho por la Universidad de Natal y fue la primera mujer negra en abrir un bufete de abogados en esta provincia sudafricana. Desde allí defendió a numerosos presos políticos detenidos sin juicio, muchos de ellos activistas contra el apartheid. En 1982 se doctoró en Derecho por Harvard, con especialización en derechos humanos y derecho internacional.

En 1995 fue nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, siendo una de las primeras mujeres no blancas en ocupar ese cargo.

Entre 1995 y 2003 ejerció como jueza en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), donde presidió el primer fallo internacional que determinó que se había cometido un genocidio de acuerdo a los criterios establecidos en la Convención de Genocidio de 1948.

En 2003 pasó a ejercer como jueza en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, puesto que ocupó hasta 2008 cuando fue nombrada alta comisionada para los derechos humanos, la más alta responsabilidad en este ámbito en el sistema de Naciones Unidas. El 31 de agosto de 2014 abandonó el cargo tras seis años de servicio.

En 2021 pasó a dirigir la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados cargo que dejó en noviembre de 2025. En septiembre, la comisión concluyó que Israel estaba cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza.

Pillay preside actualmente la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, con sede en Madrid.

Entre los reconocimientos que ha recibido figuran el Premio de la Paz de Sídney de 2025 y el Premio Olof Palme de 2026, compartido con John Dugard. Además, el Gobierno Vasco concedió en 2023 el Premio René Cassin a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte que preside Pillay.