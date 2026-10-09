Navanethem “Navi” Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026

La jueza sudafricana Navanethem «Navi» Pillay ha ganado el Premio Nobel de la Paz de 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, según ha anunciado el Comité Nobel noruego.

El comité ha destacado la trayectoria de Pillay, desde su trabajo en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que lucharon contra el apartheid hasta su labor como jueza en algunos de los principales procesos judiciales internacionales de nuestro tiempo.

El de la Paz es el quinto Nobel que se anuncia esta semana, después de los premios de Literatura, Química, Física y Medicina. El año pasado, el galardón recayó en la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El Premio Nobel de la Paz está dotado con 12 millones de coronas suecas, alrededor de 1,2 millones de dólares. La entrega tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en Oslo, coincidiendo con el aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel, fundador de estos galardones, que los instituyó en su testamento de 1895.

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