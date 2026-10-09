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Navanethem "Navi" Pillay, 2026ko Bakearen Nobel saria
Navanethem "Navi" Pillay epaile hegoafrikarrak irabazi du 2026ko Bakearen Nobel saria, "bakearen eta nazioarteko zuzenbidearen alde egindako lanagatik", Norvegiako Nobel Batzordeak iragarri duenez.
Norvegiako Nobel Batzordeak iragarri du 2026ko Bakearen Nobel saria nori eman dioten. Nazioarteko aintzatespen ospetsuenetako bat da, eta bakearen alde egindako lanagatik nabarmendu diren pertsonak edo erakundeak saritzen ditu.
Navanethem “Navi” Pillay epaile hegoafrikarra hautatu dute aurten Bakearen Nobel saria jasotzeko.
Iazko edizioan Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko liderrari eman zioten saria, Venezuelako herritarren eskubide demokratikoen alde egindako lana aitortzeko.
Aurrerapena.
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