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El huracán Isaias toca tierra en Florida con vientos de 145 km/h

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Huracán Isaias
18:00 - 20:00
El huracán Isaias. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Isaias urakanak 145 km/h-ko haizeekin jo du lurra Floridan

Última actualización

El huracán ha dejado a más de 512 000 personas sin suministro eléctrico en los estados de Florida y Alabama. La tormenta ha obligado a la evacuación masiva de decenas de miles de personas.

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