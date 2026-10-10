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El huracán Isaias toca tierra en Florida con vientos de 145 km/h
Euskaraz irakurri: Isaias urakanak 145 km/h-ko haizeekin jo du lurra Floridan
El huracán ha dejado a más de 512 000 personas sin suministro eléctrico en los estados de Florida y Alabama. La tormenta ha obligado a la evacuación masiva de decenas de miles de personas.
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