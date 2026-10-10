AEB

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

'Isaias' urakanak Florida jo du, 145 km/h-ko haize boladekin

Iragarkia
Huracán Isaias
18:00 - 20:00

Isaias urakana. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Urakanak 512.000 pertsona baino gehiago argindarrik gabe utzi ditu Florida eta Alabama estatuetan, eta milaka pertsona ebakuatzera behartu ditu.

Urakanak Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X