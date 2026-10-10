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'Isaias' urakanak Florida jo du, 145 km/h-ko haize boladekin
Urakanak 512.000 pertsona baino gehiago argindarrik gabe utzi ditu Florida eta Alabama estatuetan, eta milaka pertsona ebakuatzera behartu ditu.
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