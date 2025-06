Red Eléctrica culpa a las centrales del apagón de abril: "Si los generadores hubieran actuado conforme a sus compromisos, el apagón no habría ocurrido"

El apagón eléctrico que dejó sin suministro a gran parte de la península el pasado 28 de abril continúa generando controversia. Red Eléctrica, el operador del sistema, ha cargado con firmeza contra las centrales eléctricas implicadas, asegurando que fueron ellas, y no el propio operador, quienes fallaron en un momento crítico.

Según la versión ofrecida por la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, el colapso eléctrico se habría evitado si las plantas generadoras hubiesen cumplido con su papel en el control dinámico de la tensión, un requisito técnico esencial que, subraya, no fue respetado por varias instalaciones acopladas al sistema en ese momento.

“Si los generadores hubieran actuado conforme a sus compromisos, el apagón no habría ocurrido”, afirmó Sánchez, remarcando que las instalaciones estaban programadas, pero su respuesta técnica no fue la esperada. La situación se agravó, según explicó, porque algunas incluso produjeron energía reactiva, contribuyendo a desestabilizar aún más el sistema.

La polémica surge después de que el Gobierno publicara su propio informe, en el que también señalaba deficiencias por parte de las centrales, pero dejaba entrever cierta responsabilidad del operador. En particular, el documento apuntaba que Red Eléctrica había programado para ese día la menor cantidad de generación del año, y que no sustituyó una central que se declaró indisponible la víspera del incidente, 27 de abril. Pese a ello, el operador insiste en que la planificación fue suficiente, siempre que todos los agentes hubieran cumplido sus obligaciones técnicas.

Desde Redeia, el grupo matriz de Red Eléctrica, su presidenta Beatriz Corredor fue aún más tajante: "Si hubiesen garantizado el cumplimiento de todas sus normas de control de tensión, el apagón no se hubiese producido, basándonos en todos los datos que tenemos, si todas las plantas hubieran estado conectadas en el momento del incidente"

Este posicionamiento no es menor, especialmente porque empieza a plantearse la cuestión de las posibles indemnizaciones por los daños ocasionados. En ese sentido, el consejero delegado de Redeia, Roberto García, ha sido claro: “REE no tiene que asumir compensaciones. Hemos cumplido con toda la normativa vigente”.

Con las responsabilidades todavía en debate, lo ocurrido el pasado 28 de abril revela no solo fallos puntuales de ejecución, sino un problema más profundo en la coordinación entre los distintos agentes del sistema eléctrico. El apagón, más allá de sus efectos inmediatos, ha dejado al descubierto las fragilidades de un modelo que, aunque técnicamente sofisticado, no está exento de riesgos si sus piezas no funcionan con precisión milimétrica.