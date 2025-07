Un estudio becado por Emakunde concluye que el uso del lenguaje inclusivo disminuye el sesgo masculino, que sí se encuentra al emplear el masculino genérico.

Emakunde ha presentado este lunes la investigación "El lenguaje como herramienta para el cambio social: Estudio teórico y empírico de algunas consecuencias del uso del lenguaje inclusivo'" llevado a cabo por el equipo de investigadoras formado por Laura Vela-Plo, Marina Ortega-Andrés y Marta De Pedis.

Las investigadoras han querido cubrir el vacío empírico y teórico sobre la percepción para codificar el género en euskera y castellano, ya que la mayoría de los estudios realizados sobre este tema se han centrado en lenguas como inglés o el alemán.

Asimismo, con este trabajo se plantea un objetivo concreto sobre el euskera, ya que al tratarse de una lengua sin género gramatical, "se considera que no incurre en usos sexistas del lenguaje, algo que no es del todo cierto", apuntan las autoras.

El trabajo incluye tres estudios experimentales, dos de ellos en castellano con estudiantes de la EHU y con población general, y otro en euskera solo con alumnado de la universidad vasca. Entre los resultados de los dos primeros se extrae la conclusión de que el uso del lenguaje inclusivo disminuye el sesgo masculino, que sí se encuentra al emplear el masculino genérico.

No obstante, se han detectado "resistencias recurrentes" en ambos grupos, como que 'el lenguaje inclusivo no es fácil de usar al hablar', o que 'hay problemas más graves de los que preocuparse'. Sin embargo, al mismo tiempo no consideran que emplear estrategias de lenguaje inclusivo sea inútil o ridículo.

En el análisis en euskera, la mayoría de las personas consideraría adecuado una estrategia de lenguaje inclusivo en la que se mencione explícitamente a las mujeres, si bien admite no conocer estrategias para un uso más inclusivo del euskera.

Las investigadoras también han analizado algunos de los argumentos que se utilizan para rechazar el uso del lenguaje inclusivo y que se han demostrado como 'no válidos', tales como la economía del lenguaje, la falsa ambigüedad o la confusión entre género gramatical y social.