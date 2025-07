El equipo rectoral de la Universidad del País Vasco (EHU) ha presentado este jueves en consejo de gobierno la propuesta de los tres candidatos a la Medalla de Oro: la ex rectora de la EHU Nekane Balluerka, el ex portero del Athletic José Ángel Iribar y el ex lehendakari del Gobierno Vasco Carlos Garaikotxea.

El equipo rectoral ha destacado su humanidad y su compromiso con el euskera y con el país para la entrega de la Medalla de Oro. Los reconocimientos se entregarán en el acto de inicio de curso, que se celebrará el 10 de septiembre en el campus de Gipuzkoa, según han informado fuentes de EHU.



Nekane Balluerka Lasa (Ordizia, Gipuzkoa, 1966) ha sido la primera mujer elegida por EHU como rectora, y el equipo rectoral de EHU ha destacado su liderazgo en la transformación de la universidad.



Durante su época como rectora, EHU dio un notable salto cualitativo y cuantitativo en la formación y la investigación que constituyen el núcleo de la universidad, elevando la oferta y promoviendo un nuevo programa de atracción de talento. Además, la universidad logró escalar 100 puestos en el ranking Shanghai, dando el salto entre las 400 mejores universidades del mundo.



Ha destacado que Balluerka es "una líder ejemplar, trabajadora y querida" que trabajó "por el feminismo y la igualdad, renovando el protocolo contra la violencia machista y adoptando medidas pioneras por la no discriminación". EHU fue la primera universidad en dar al alumnado la opción de elegir en sus formularios el género no binario.



El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha recordado que la otorgada a Balluerka será la primera vez que el público universitario conceda la medalla de oro a una mujer.



Por otro lado, más allá del mito deportivo, EHU ha destacado el cariño y compromiso demostrado por José Ángel Iribar (Zarautz, Gipuzkoa, 1943) con Euskal Herria y el euskera, así como su "compromiso social".



Según EHU, "ha contribuido constantemente a la promoción del deporte como escuela de valores, especialmente entre la juventud", y así ha querido reconocer cómo ha incorporado "los principios de trabajo en equipo, perseverancia, respeto y esfuerzo, arraigados en lo local, pero reflejando una identidad colectiva abierta al mundo, como lo hace la propia EHU".



Por último, ha recordado que fue el Gobierno Vasco que dirigió Carlos Garaikoetxea (Pamplona, 1938) quien dio el paso de crear la Universidad del País Vasco el 25 de febrero de 1980. El Consejo de Gobierno de la EHU ha decidido reconocer este importante paso a favor de los estudios superiores, "como muestra del compromiso con este país en su trayectoria política, compromiso que le llevó a dimitir como lehendakari".