Familias realizarán una huelga de hambre para evitar el cierre del colegio privado Osotu Lanbarri de Güeñes

"No nos cogen el teléfono ni nos informan" de cuándo llegará esa partida y "no nos queda otra vía" para luchar por la continuidad del colegio que la protesta, ha lamentado García Rey.

Durante el curso 2024/25 el colegio tenía 202 alumnos, de los que 93 recibieron apoyos específicos (un 46 %). Además, otros 50 alumnos (un 25 % del total), reciben adaptaciones y un acompañamiento personalizado que no encuentran en otros centros y un 16 % del alumnado recibe adaptaciones por alta capacidad.

Escolares y familias han remitido cartas a la consejera Begoña Pedrosa en la que expresan que "Osatu no es un capricho: es una necesidad para muchos niños y niñas". Alumnos de ESO piden que no se cierre el colegio, "que es especial" y "por eso mismo merece la pena apoyarlo: porque ayuda a estudiantes que no encajábamos en los colegios de siempre y de verdad se preocupan por la diversidad".