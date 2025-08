Después de seis intensos días de música, gastronomía, deporte rural y encuentros culturales, el Jaialdi llega a su fin hoy en Boise, Idaho. Tras una década de espera desde su última edición en 2015, esta octava edición ha reunido a decenas de miles de personas, según estimaciones de la organización y autoridades locales, y consolidado como uno de los eventos vascos más multitudinarios del mundo.

La comunidad vasca y los visitantes se han volcado con las actividades organizadas en el emblemático Basque Block y en el recinto Expo Idaho. Desde aperturas con música callejera y pintxos, pasando por la esperada "Sports Night" de herri kirolak, hasta el gran cierre con el concierto Dantzaldi en el Idaho Central Arena, el festival ha desplegado una agenda cultural rica y variada que ha recibido valoraciones muy positivas.

La presencia institucional también ha sido destacada: la Diputación Foral de Bizkaia rindió homenaje a la diáspora vasca en un emotivo acto en el Idaho State Museum, con discursos, poesía y música, y el lehendakari Imanol Pradales subrayó el papel estratégico de la comunidad vasco-americana como embajadora cultural y académica de Euskadi.

Con Jaialdi 2025 despedido con aplausos y emociones, la mirada ya está puesta en 2030, cuando acudirá de nuevo esta gran celebración. Y es que “Jaialdi is always in Boise”, y parece que va para largo.