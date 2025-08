Jaialdiak amaiera borobila eman dio Boisen, sei egun zirraragarriren ostean

Sei egunez musika, gastronomia, herri kirolak eta kultur topaketak bizi izan ondoren, Jaialdia gaur amaituko da Boisen, Idahon. 2015ean azken aldiz ospatu zenetik hamarkada bat itxaron ondoren, zortzigarren edizio honek milaka pertsona bildu ditu, antolatzaileek eta tokiko agintariek egindako kalkuluen arabera, eta munduko euskal ekitaldi jendetsuenetako bat bihurtu da.

Euskal komunitateak eta bisitariek bat egin dute Basque Block ospetsuan eta Expo Idahon antolatutako ekitaldiekin. Denetarik egon da, kaleko musikarekin eta pintxoekin egindako irekierak, herri kirolen "Sports Night" delakoa edo Dantzaldi kontzertuarekin Idaho Central Arenan egindako itxiera handia. Jaialdiak kultur agenda aberatsa eta askotarikoa zabaldu du, eta oso balorazio positiboak jaso ditu.

Erakundeen presentzia ere nabarmena izan da: Bizkaiko Foru Aldundiak omenaldia egin dio euskal diasporari Idaho State Museum-en, hitzaldi, poesia eta musikarekin, eta Imanol Pradales lehendakariak euskal-amerikar komunitateak Euskadiko enbaxadore kultural eta akademiko gisa duen zeregin estrategikoa azpimarratu du.

Begirada 2030ean jarrita dago jada, orduan etorriko baita berriro ospakizun handi hori. Izan ere, “Jaialdi is always in Boise”, eta luzerako doala dirudi.