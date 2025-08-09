Tráfico
Restricciones en la N-1 a su paso por Ordizia por la instalación de pantallas acústicas

El corte afectará al carril derecho y a un ramal de incorporación en sentido Vitoria desde la mañana del sábado hasta el domingo
Las obras para instalar nuevas pantallas acústicas en la N-I (p.k. 421,820 – 422,160) a su paso por el barrio Bustuntza de Ordizia ya han comenzado. Iniciados el pasado 17 de abril, los trabajos tienen una duración prevista de siete meses y cuentan con un presupuesto de 1,149 millones de euros. El objetivo es reducir el impacto acústico que genera el tráfico en este tramo de gran intensidad donde, de acuerdo con las mediciones, el ruido afecta a 2.625 personas y donde también se encuentran centros educativos.
Pantallas acústicas en la carretera N1, a su paso por el barrio Bustuntza (Ordizia). Foto: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Agencias | EITB

Última actualización

Este sábado, la circulación por la N-1 en Ordizia (Gipuzkoa) sufrirá alteraciones en sentido Vitoria-Gasteiz debido a los trabajos para colocar nuevas pantallas acústicas en la zona.

Según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa, las obras se llevarán a cabo entre los puntos kilométricos 421,820 y 422,160, lo que afectará al tramo comprendido entre los kilómetros 421,220 y 422,420.

Los trabajos implicarán el cierre del carril derecho en sentido Vitoria-Gasteiz y la anulación del ramal de incorporación a la N-1 desde el enlace N-1-422-2-E. Esta restricción estará vigente desde las 7:00 horas del sábado 9 de agosto hasta las 7:00 horas del domingo 10.

Sociedad ordizia Gipuzkoa Tráfico

