Restricciones en la N-1 a su paso por Ordizia por la instalación de pantallas acústicas
Este sábado, la circulación por la N-1 en Ordizia (Gipuzkoa) sufrirá alteraciones en sentido Vitoria-Gasteiz debido a los trabajos para colocar nuevas pantallas acústicas en la zona.
Según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa, las obras se llevarán a cabo entre los puntos kilométricos 421,820 y 422,160, lo que afectará al tramo comprendido entre los kilómetros 421,220 y 422,420.
Los trabajos implicarán el cierre del carril derecho en sentido Vitoria-Gasteiz y la anulación del ramal de incorporación a la N-1 desde el enlace N-1-422-2-E. Esta restricción estará vigente desde las 7:00 horas del sábado 9 de agosto hasta las 7:00 horas del domingo 10.
