Mozketak N-1 errepidean, Ordizia parean, pantaila akustikoak jartzeko obrengatik
Obrek eragina izango dute eskuineko erreian eta Gasteizko noranzkoan sartzeko adar batean, larunbat goizetik igandera arte.
Larunbat honetan, Ordizian (Gipuzkoa), N-1 errepideko zirkulazioan mozketak izango dira Gasteizko noranzkoan, pantaila akustiko berriak jartzeko lanak direla eta.
Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duenez, 421,820 eta 422,160 kilometroen artean egingo dira obrak, eta baita 421,220 eta 422,420 kilometroen artean ere.
Lanak egiteko, eskuineko erreia itxiko dute Gasteizko noranzkoan, eta N-1-422-2-E lotunetik N-1 errepidera sartzeko adarra ere moztuko dute. Murrizketa hori ostiraleko 07:00etatik igandeko 07:00etara egongo da indarrean.
