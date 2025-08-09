Trafikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mozketak N-1 errepidean, Ordizia parean, pantaila akustikoak jartzeko obrengatik

Obrek eragina izango dute eskuineko erreian eta Gasteizko noranzkoan sartzeko adar batean, larunbat goizetik igandera arte.

Las obras para instalar nuevas pantallas acústicas en la N-I (p.k. 421,820 – 422,160) a su paso por el barrio Bustuntza de Ordizia ya han comenzado. Iniciados el pasado 17 de abril, los trabajos tienen una duración prevista de siete meses y cuentan con un presupuesto de 1,149 millones de euros. El objetivo es reducir el impacto acústico que genera el tráfico en este tramo de gran intensidad donde, de acuerdo con las mediciones, el ruido afecta a 2.625 personas y donde también se encuentran centros educativos.

Pantaila akustikoak N-1 errepidean, Bustuntza auzoan (Ordizia). Argazkia: Gipuzkoako Foru Aldundia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Larunbat honetan, Ordizian (Gipuzkoa), N-1 errepideko zirkulazioan mozketak izango dira Gasteizko noranzkoan, pantaila akustiko berriak jartzeko lanak direla eta.

Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duenez, 421,820 eta 422,160 kilometroen artean egingo dira obrak, eta baita 421,220 eta 422,420 kilometroen artean ere.

Lanak egiteko, eskuineko erreia itxiko dute Gasteizko noranzkoan, eta N-1-422-2-E lotunetik N-1 errepidera sartzeko adarra ere moztuko dute. Murrizketa hori ostiraleko 07:00etatik igandeko 07:00etara egongo da indarrean.

Gizartea ordizia Gipuzkoa Trafikoa

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kanibalismo arrastoak topatu dituzte Atapuercan

Ikertzaile talde batek beste kanibalismo kasu berri bat aurkitu du El Mirador kobazuloan, Atapuercako aztarnategian (Burgos). Duela 5.700 urte gertatu omen zen, Neolito amaieran, tokiko gatazken ondorioz, zeremonia edo erritualekin zerikusia duen zantzurik atzeman gabe. Lehen nekazari taldeen arteko liskarrak ohikoak ziren, eta oso bortitzak gainera. Beste tribuetakoak hiltzeaz gain, kanibalismoa praktikatzen zuten. Hala ere, badira kanibalismoaren ebidentziak beste aztarnategi askotan; adibidez, Isturitzen (Nafarroa Beherea).

Gehiago kargatu