Cientos de personas se concentran en Bilbao en apoyo a Palestina
La iniciativa popular Bilbo-Palestina ha llevado a cabo una concentración en la Plaza Circular, para pedir la liberación de Palestina y denunciar a Netanyahu por "crímenes contra la humanidad".
Cientos de personas se han congregado este sábado, 9 de agosto, en la Plaza Circular de Bilbao, convocadas por la iniciativa popular Bilbo-Palestina. La concentración forma parte de una llamada mundial de solidaridad con Palestina, en respuesta a la situación actual en la región.
Así pues, la plataforma se ha sumado al llamamiento del Movimiento Global hacia Gaza, que lo conforman activistas de más de 40 países.
Los manifestantes han portado una pancarta con el lema "Palestina askatu!" (¡Liberen Palestina!) y han exhibido un cartel con la fotografía del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, bajo el mensaje de "Se busca genocida crimina, por crímenes contra la humanidad", para denunciar su responsabilidad en el conflicto.
El Movimiento presenta 4 peticiones principales: la actuación urgente de gobiernos e instituciones para frenar el genocidio israelí y la colonización palestina; la apertura inmediata y permanente de todos los pasos terrestres y marítimos hacia Gaza; el inicio de la distribución segura y digna de alimentos y agua dentro de Gaza por parte de la UNRWA u otra organización internacional neutral; y la garantía del paso marítimo seguro a la misión civil Flotilla Global Sumud que navega a Gaza con ayuda humanitaria.
Además, las plataformas han hecho un llamamiento a continuar con estas acciones en diferentes barrios y ciudades, "manteniendo viva la solidaridad y la denuncia ante las injusticias".
Las altas temperaturas provocan una plaga de chinches en Gorraiz
Las altas temperaturas están causando estragos en la localidad navarra de Gorraiz. Además del calor sofocante, una plaga de miles de chinches se ha convertido en su nueva pesadilla. Pese a solicitar la fumigación y adopción de medidas preventivas, vecinos de la localidad denuncian la inacción del Ayuntamiento. En el vídeo, Javier de Arbizu y Ane Irigoien explican la situación.
Los vitorianos exprimen el final las fiestas más calurosas antes de despedir a Celedón
Los pasacalles y charangas han amenizado las calles de la ciudad durante la jornada, marcada, como el resto de las fiestas, por el calor. Una degustación de chocolate con bizcochos, ya de madrugada, servirá para endulzar la vuelta a la normalidad.
Las playas de Bizkaia, libres de carabelas portuguesas
Este sábado todas las playas de la costa de Bizkaia permiten el baño, libres de medusas.
Fallece el conductor de un turismo tras chocar con un autobús en Tolosa
Lurraldebus ha informado de la suspensión temporal de las paradas ubicadas en Ibaiondo kalea 1 y Laramendi kalea 8.
Restricciones en la N-1 a su paso por Ordizia por la instalación de pantallas acústicas
El corte afectará al carril derecho y a un ramal de incorporación en sentido Vitoria desde la mañana del sábado hasta el domingo
Un incendio en un edificio de Elgoibar obliga a desalojar a cerca de 30 personas
El fuego, que no ha provocado heridos, ha comenzado sobre las 00:30 horas en un inmueble céntrico, ubicado en la calle San Bartolomé. La mayoría han podido regresar ya a sus hogares.
Detenido en San Sebastián el presunto agresor sexual de varios menores
El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de este hombre, de 27 años, como presunto autor de delitos contra la libertad sexual de varias personas menores de edad.
Incendio en la Mezquita de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad
El fuego ha comenzado poco después de las 21:00 horas y ha afectado, principalmente, a las zonas más altas del edificio. Es el tercero que sufre en su milenaria historia en la que solo ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: el primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.
Invasión de algas en la playa Trengandín de Noja
Es un alga asiática que en principio no es nociva y que se ha empezado a instalar en el mar cantábrico por la alta temperatura del mar. El disgusto entre vecinos y turistas es evidente y hay quien incluso ha decido no meterse al agua.