Cientos de personas se concentran en Bilbao en apoyo a Palestina

Cientos de personas se han congregado este sábado, 9 de agosto, en la Plaza Circular de Bilbao, convocadas por la iniciativa popular Bilbo-Palestina. La concentración forma parte de una llamada mundial de solidaridad con Palestina, en respuesta a la situación actual en la región.

Así pues, la plataforma se ha sumado al llamamiento del Movimiento Global hacia Gaza, que lo conforman activistas de más de 40 países.

Los manifestantes han portado una pancarta con el lema "Palestina askatu!" (¡Liberen Palestina!) y han exhibido un cartel con la fotografía del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, bajo el mensaje de "Se busca genocida crimina, por crímenes contra la humanidad", para denunciar su responsabilidad en el conflicto.

El Movimiento presenta 4 peticiones principales: la actuación urgente de gobiernos e instituciones para frenar el genocidio israelí y la colonización palestina; la apertura inmediata y permanente de todos los pasos terrestres y marítimos hacia Gaza; el inicio de la distribución segura y digna de alimentos y agua dentro de Gaza por parte de la UNRWA u otra organización internacional neutral; y la garantía del paso marítimo seguro a la misión civil Flotilla Global Sumud que navega a Gaza con ayuda humanitaria.

Además, las plataformas han hecho un llamamiento a continuar con estas acciones en diferentes barrios y ciudades, "manteniendo viva la solidaridad y la denuncia ante las injusticias".