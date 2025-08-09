Gernika-Palestina
Ehunka lagun bildu dira Bilbon Palestinaren alde

Bilbo-Palestina herri ekimenak elkarretaratzea egin du Plaza Biribilean, Palestina askatzea eskatzeko eta Netanyahu "gizateriaren aurkako krimenengatik" salatzeko.

18:00 - 20:00

Bilbo-Palestina herri ekimenak deitutako elkarretaratzea Plaza Biribilean. Argazkia: EITB Media.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ehunka lagun bildu dira larunbat honetan, abuztuak 9, Bilboko Plaza Biribilean, Bilbo-Palestina herri ekimenak deituta. Elkarretaratzea Palestinari elkartasuna adierazteko mundu mailako dei bati erantzunez egin dute, Zerrendako egungo egoera salatzeko.

Horrela, 40 herrialde baino gehiagoko aktibistek osatzen duten Mugimendu Globalak Gazara koalizioak mundu mailan egindako deialdiarekin bat egin dute.

Manifestariek "Palestina askatu!" leloa zuten pankartak eraman dituzte, eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren argazkia zuen kartel bat erakutsi dute, "Bilatua mundu osoan zehar, genozida kriminala, Benjamin Netanyahu, gizateriaren aurkako krimenengatik" lelopean, gatazkan izan duen erantzukizuna salatzeko.

Mugimenduak 4 eskaera nagusi planteatu ditu: gobernu eta erakundeek presaz jardutea Israelen genozidioa eta Palestinaren kolonizazioa geldiarazteko; Gazarako lehorreko eta itsasoko pasabide guztiak berehala eta modu iraunkorrean irekitzea; UNRWA edo nazioarteko beste erakunde neutral bat Gaza barruan elikagaiak eta ura modu seguru eta duinean banatzen hastea, oztoporik gabe; eta laguntza humanitarioarekin Gazara nabigatzen duen Global Sumud Ontzidia izeneko misio zibilari itsas pasabide segurua bermatzea.

Gainera, hainbat auzo eta hiritan ekintza horiekin jarraitzeko deia egin dute, "bidegabekerien aurrean elkartasuna eta salaketa bizirik mantenduz".

