Detenido en San Sebastián el presunto agresor sexual de varios menores

El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de este hombre, de 27 años, como presunto autor de delitos contra la libertad sexual de varias personas menores de edad.
vehículo ertzaintza
Patrulla de la Ertzaintza. Foto de archivo: Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco
Euskaraz irakurri: Adingabe batzuen ustezko sexu-erasotzailea atxilotu dute Donostian
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido en el barrio de Alza de Donostia/San Sebastián a un joven de 27 años, que ha ingresado en prisión provisional, como presunto agresor sexual de varias personas menores de edad.            

La detención se produjo el pasado 6 de agosto, tras una investigación que se inició a principios del mes de julio, cuando la Ertzaintza recibió una denuncia por un presunto delito contra la libertad sexual y otros delitos conexos, según ha informado este sábado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.   

Varias unidades de la Ertzaintza de Bizkaia y Gipuzkoa trabajaron de manera coordinada para poder identificar y localizar al presunto autor de los hechos, cuyo domicilio fue registrado por los agentes.        

El detenido fue puesto a disposición judicial al día siguiente de su arresto, y el juez de instrucción decretó su ingreso en prisión provisional.

