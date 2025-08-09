Detenido en San Sebastián el presunto agresor sexual de varios menores

La Ertzaintza ha detenido en el barrio de Alza de Donostia/San Sebastián a un joven de 27 años, que ha ingresado en prisión provisional, como presunto agresor sexual de varias personas menores de edad.



La detención se produjo el pasado 6 de agosto, tras una investigación que se inició a principios del mes de julio, cuando la Ertzaintza recibió una denuncia por un presunto delito contra la libertad sexual y otros delitos conexos, según ha informado este sábado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.



Varias unidades de la Ertzaintza de Bizkaia y Gipuzkoa trabajaron de manera coordinada para poder identificar y localizar al presunto autor de los hechos, cuyo domicilio fue registrado por los agentes.



El detenido fue puesto a disposición judicial al día siguiente de su arresto, y el juez de instrucción decretó su ingreso en prisión provisional.