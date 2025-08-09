Delitua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Donostian, hainbat adingaberi sexu-erasoak egitea egotzita

Gizon horrek 27 urte ditu, eta epaileak behin behinean espetxeratzeko agindu du, adingabe batzuen sexu-askatasunaren aurkako delituak egotzita.

vehículo ertzaintza

Ertzaintzaren patruila bat. Artxiboko argazkia: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 27 urteko gizon bat atxilotu du Donostiako Altza auzoan, hainbat adingaberi sexu-erasoak egitea leporatuta.

Atxiloketa abuztuaren 6an izan zen, uztailaren hasieran hasitako ikerketa baten ondoren. Ertzaintzak salaketa bat jaso zuen, sexu-askatasunaren aurkako ustezko delitu batengatik eta horrekin lotutako beste delitu batzuengatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak larunbat honetan jakinarazi duenez.   

Bizkaiko eta Gipuzkoako Ertzaintzako zenbait unitatek modu koordinatuan lan egin zuten gertakarien ustezko egilea identifikatu eta aurkitu ahal izateko. Agenteek susmagarriaren helbidea erregistratu zuten. 

Azkenean, ostegunean atxilotu zuten, eta haren etxea miatu zuten. Gizona atzo jarri zuten epailearen esku, eta instrukzioko epaileak behin-behinenean espetxeratzeko agindua eman zuen.

Donostia Gipuzkoa Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Ertzaintza Delituak Salaketak Matxismoa Indarkeria matxista Gazteak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kanibalismo arrastoak topatu dituzte Atapuercan

Ikertzaile talde batek beste kanibalismo kasu berri bat aurkitu du El Mirador kobazuloan, Atapuercako aztarnategian (Burgos). Duela 5.700 urte gertatu omen zen, Neolito amaieran, tokiko gatazken ondorioz, zeremonia edo erritualekin zerikusia duen zantzurik atzeman gabe. Lehen nekazari taldeen arteko liskarrak ohikoak ziren, eta oso bortitzak gainera. Beste tribuetakoak hiltzeaz gain, kanibalismoa praktikatzen zuten. Hala ere, badira kanibalismoaren ebidentziak beste aztarnategi askotan; adibidez, Isturitzen (Nafarroa Beherea).

Gehiago kargatu