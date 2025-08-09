Los vitorianos exprimen el final de las fiestas más calurosas antes de despedir a Celedón
Los vitorianos exprimen las últimas horas de La Blanca, bajo el sol como toda la semana, antes de despedir la próxima madrugada a Celedón, cuya subida a la torre de San Miguel pondrá punto y final a las fiestas de este año.
EITB retransmitirá en directo, a las 00:40 horas, en ETB1 y eitb.eus, con los comentarios Joseba Olagarai y Ane Pedruzo.
Este último día de fiestas ha tenido varios actos especiales, como el de la comparsa de gigantes, cabezudos, caballos y sotas, que se han despedido de los peques hasta dentro de un año.
También se han celebrado las clásicas pruebas del día 9, de arrastre de piedras, por personas, bueyes y caballos en la plaza de los Fueros, incluida la también habitual protesta de los animalistas por el uso de los animales.
Los pasacalles y charangas han amenizado las calles de la ciudad durante la jornada, marcada, como el resto de las fiestas, por el calor.
Por la tarde los blusas y neskas protagonizarán su último paseíllo y el concierto de Mairu en el Jardín de la Farelina, y el toro de fuego en Olaguibel serán las antesalas de la despedida a Celedón esta próxima madrugada.
También esta tarde se concentrará el movimiento feminista en la Virgen Blanca para denunciar agresiones sexuales.
Ya a la una de la madrugada, seguro que la Virgen Blanca congregará de nuevo a miles de vitorianos para observar cómo el tradicional personaje creado en recuerdo del aldeano de Zalduondo, alma de las fiestas vitorianas, hace el camino inverso del día 4 y asciende desde esta plaza hasta la Torre de San Miguel, de donde no regresará hasta el año que viene.
Una degustación de chocolate con bizcochos, ya de madrugada, servirá para endulzar la vuelta a la normalidad de los vitorianos, que empezarán la cuenta a atrás para ver el próximo 4 de agosto bajar del cielo a su aldeano más querido.
Más noticias sobre sociedad
Las personas agredidas por un hombre detenido en Altza son menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa
EITB ha podido saber que el detenido no es un educador social de la institución, sino que se trata de una persona externa a la institución foral, que desde el primer momento trabaja activamente junto con la Ertzaintza.
Una multitud despide a Celedón en una abarrotada plaza de la Virgen Blanca
La subida de Celedón ha puesto fin a seis intensos días de fiestas en Vitoria-Gasteiz. Multitud de personas se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca, junto a txarangas agrupadas con cuadrillas de blusas y neskak. De esta forma, el carismático aldeano de Zalduondo ha vuelto a sobrevolar la plaza para regresar a la torre de la iglesia de San Miguel.
Fallecidas dos personas de 22 años y una herida grave en un accidente en la carretera N-124 en Berantevilla
La persona herida ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu.
Amplio despliegue en Carcastillo para tratar de sofocar un incendio forestal
Seis helicópteros y cuatro aviones, uno de ellos en funciones de coordinación, trabajan desde el aire para intentar controlar las llamas, tras pasar toda la noche trabajando por tierra. Por el momento, no hay riesgo para la población.
El cañonazo de Alderdi Eder prende la mecha de la Aste Nagusia de Donostia
El Banco de Alimentos y la Asociación Vecinal de Amara Berri marcan el inicio de ocho días de fiesta con música, fuegos artificiales y más de 380 actividades.
Un menor detenido y diez investigados por los incidentes del 20 de julio en Azpeitia
Todos ellos están siendo investigados por presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad. El detenido, de 16 años, ha quedado en libertad tras realizarse las pertinentes diligencias policiales.
Las altas temperaturas provocan una plaga de chinches en Gorraiz
Las altas temperaturas están causando estragos en la localidad navarra de Gorraiz. Además del calor sofocante, una plaga de miles de chinches se ha convertido en su nueva pesadilla. Pese a solicitar la fumigación y adopción de medidas preventivas, vecinos de la localidad denuncian la inacción del Ayuntamiento. En el vídeo, Javier de Arbizu y Ane Irigoien explican la situación.
Cientos de personas se concentran en Bilbao en apoyo a Palestina
La iniciativa popular Bilbo-Palestina ha llevado a cabo una concentración en la Plaza Circular, para pedir la liberación de Palestina y denunciar a Netanyahu por "crímenes contra la humanidad".
Las playas de Bizkaia, libres de carabelas portuguesas
Este sábado todas las playas de la costa de Bizkaia permiten el baño, libres de medusas.