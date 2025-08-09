ANDRE MARIA ZURIAREN JAIAK 2025

Gasteiztarrak jaien amaiera borobilaz gozatzen ari dira, Zeledoni agur esan aurretik

Kalejirek eta txarangek hiriko kaleak girotu dituzte egunean zehar, aurreko egunetan bezala, eguraldia lagun zutela. Goizaldean, egunerokora itzuliko dira, txokolatea eta bizkotxoak hartu ondoren.

(Foto de ARCHIVO) Decenas de personas durante las comparsas de gigantes y cabezudos durante las fiestas de ‘La Blanca’ 2025, a 5 de agosto de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Las fiestas de Vitoria en honor a la Virgen Blanca celebran hoy, 5 de agosto, su día grande, en el que tiene lugar la ofrenda floral y Aurresku de honor a la Virgen Blanca por las cuadrillas de Blusas y Neskas. Además, hay comparsas de gigantes y cabezudos, conciertos de la banda de música de la corporación municipal y otras actividades, como suelta de vaquillas o campeonato de bolo alavés. Iñaki Berasaluce / Europa Press 05/8/2025

Andre Maria Zuriaren jaiak. Argazkia: Europa Press

Gasteiztarrak Andre Maria Zuriaren jaien azken orduetan murgilduta daude, aurreko egunetan bezala, eguraldia lagun dutela, Zeledoni agur esan aurretik. Goizaldean, Zalduondoko baserritarra San Migel elizako dorrera igoko da, eta ekitaldi hunkigarri bezain berezi horrek emango die amaiera aurtengo jaiei.

EITBk zuzenean emango du emanaldia, 00:40an, ETB1en eta eitb.eus-en, Joseba Olagarai eta Ane Pedruzo esatari direla.

Jaietako azken egun honetan, hainbat ekitaldi berezi izan dituzte gasteiztarrek, eta erraldoi, buruhandi, zaldi eta txoten konpartsak urtebete barrura arte esan diete agur txikienei.

Halaber, abuztuaren 9ko proba klasikoak egin dira, Foruen plazan, harriak, idiak eta zaldiak herrestan eramateko, "animalien erabileragatik" animalistek egin ohi duten protesta barne.

Kalejirek eta txarangek hiriko kaleak girotu dituzte egunean zehar, eta beroak gogor jo du, aurreko egunetan bezala.

Arratsaldean, blusak eta neskak izango dira protagonista, azken paseotxoan. Horrez gain, Mairuren kontzertuaz gozatzeko aukera egongo da Falerina Lorategian. Urtero bezala, zezensuzkoa izango da Zeledonen agurraren atarikoa, Olagibelen.

Aurretik, ordea, mugimendu feministak elkarretaratzea egingo du, Andre Maria Zuriaren jaietan izandako sexu-erasoak salatzeko. Hitzordua arratsaldean da.

Goizaldeko ordu batean, Andre Maria Zuriak milaka gasteiztar bilduko ditu berriro, Zalduondoko baserritarraren omenez sortutako pertsonaiak, Gasteizko jaietako arimak, hilaren 4ko alderantzizko bidea nola egiten duen ikusteko. Plaza horretatik San Migel elizako dorreraino igoko da, eta datorren urtera arte ez da itzuliko.

Jarraian, txokolatea eta bizkotxoak dastatu ondoren, jaiak amaitutzat eman eta egunerokora itzuliko dira gasteiztarrak. 2026ko abuztuaren 4an euren baserritar maitatuena zerutik jaisten ikusteko atzerako kontaketari ekingo diote orduan.

VITORIA, 09/08/2025.- Desfile de gigantes y cabezudos en la ultima jornada de las fiestas de La Blanca de Vitoria, este sábado. EFE / L. Rico
