Gasteiztarrak jaien amaiera borobilaz gozatzen ari dira, Zeledoni agur esan aurretik
Kalejirek eta txarangek hiriko kaleak girotu dituzte egunean zehar, aurreko egunetan bezala, eguraldia lagun zutela. Goizaldean, egunerokora itzuliko dira, txokolatea eta bizkotxoak hartu ondoren.
Gasteiztarrak Andre Maria Zuriaren jaien azken orduetan murgilduta daude, aurreko egunetan bezala, eguraldia lagun dutela, Zeledoni agur esan aurretik. Goizaldean, Zalduondoko baserritarra San Migel elizako dorrera igoko da, eta ekitaldi hunkigarri bezain berezi horrek emango die amaiera aurtengo jaiei.
EITBk zuzenean emango du emanaldia, 00:40an, ETB1en eta eitb.eus-en, Joseba Olagarai eta Ane Pedruzo esatari direla.
Jaietako azken egun honetan, hainbat ekitaldi berezi izan dituzte gasteiztarrek, eta erraldoi, buruhandi, zaldi eta txoten konpartsak urtebete barrura arte esan diete agur txikienei.
Halaber, abuztuaren 9ko proba klasikoak egin dira, Foruen plazan, harriak, idiak eta zaldiak herrestan eramateko, "animalien erabileragatik" animalistek egin ohi duten protesta barne.
Kalejirek eta txarangek hiriko kaleak girotu dituzte egunean zehar, eta beroak gogor jo du, aurreko egunetan bezala.
Arratsaldean, blusak eta neskak izango dira protagonista, azken paseotxoan. Horrez gain, Mairuren kontzertuaz gozatzeko aukera egongo da Falerina Lorategian. Urtero bezala, zezensuzkoa izango da Zeledonen agurraren atarikoa, Olagibelen.
Aurretik, ordea, mugimendu feministak elkarretaratzea egingo du, Andre Maria Zuriaren jaietan izandako sexu-erasoak salatzeko. Hitzordua arratsaldean da.
Goizaldeko ordu batean, Andre Maria Zuriak milaka gasteiztar bilduko ditu berriro, Zalduondoko baserritarraren omenez sortutako pertsonaiak, Gasteizko jaietako arimak, hilaren 4ko alderantzizko bidea nola egiten duen ikusteko. Plaza horretatik San Migel elizako dorreraino igoko da, eta datorren urtera arte ez da itzuliko.
Jarraian, txokolatea eta bizkotxoak dastatu ondoren, jaiak amaitutzat eman eta egunerokora itzuliko dira gasteiztarrak. 2026ko abuztuaren 4an euren baserritar maitatuena zerutik jaisten ikusteko atzerako kontaketari ekingo diote orduan.
