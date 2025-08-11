Guardar
Fallece una mujer de 21 años en un accidente de moto en Donostia

La víctima viajaba de ocupante en una motocicleta que se ha estrellado contra un quitamiedos. El conductor, un varón de 22, ha resultado herido.

Euskaraz irakurri: 21 urteko emakume bat hil da Donostian, moto istripu batean

Una mujer de 21 años ha fallecido esta noche en un accidente de moto sucedido en Donostia-San Sebastián.

Según ha informado el Ayuntamiento, el accidente ha tenido lugar a la 01:00, en la carretera de acceso al túnel de la GI-41, en sentido de salida de la ciudad.

A esa hora, una motocicleta en la que viajaban dos personas se ha estrellado contra el quitamiedos de la curva. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes han salido despedidos y han caído al vial de sentido de entrada a la capital, que queda a un nivel más bajo. 

Los equipos sanitarios no han podido hacer nada para salvar a la acompañante, que ha fallecido, mientras que el conductor, un varón de 22, ha resultado herido.

