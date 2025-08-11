Fallece una mujer de 21 años en un accidente de moto en Donostia

Una mujer de 21 años ha fallecido esta noche en un accidente de moto sucedido en Donostia-San Sebastián.

Según ha informado el Ayuntamiento, el accidente ha tenido lugar a la 01:00, en la carretera de acceso al túnel de la GI-41, en sentido de salida de la ciudad.

A esa hora, una motocicleta en la que viajaban dos personas se ha estrellado contra el quitamiedos de la curva. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes han salido despedidos y han caído al vial de sentido de entrada a la capital, que queda a un nivel más bajo.

Los equipos sanitarios no han podido hacer nada para salvar a la acompañante, que ha fallecido, mientras que el conductor, un varón de 22, ha resultado herido.