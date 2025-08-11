Gorde
21 urteko emakume bat hil da Donostian, moto-istripuz

Biktima motozikleta bateko bidaiaria zen. Gidaria, 22 urteko gizon bat, zauritu egin da.

21 urteko emakume bat hil egin da gaur goizaldean, Donostian, moto-istripuz.

Udalak jakinarazi duenez, istripua 01:00etan jazo da, GI-41 errepideko tunelera sartzeko bidean, ibilgailua hiritik irteteko zegoela.

Ordu horretan, bi pertsona zihoazen motozikleta batek talka egin du errepidearen bazter-babesaren aurka. Horren ondorioz, bi bidaiariak hirira sartzeko bidean erori dira, maila baxuagoan dago eta.

Osasun langileek ezin izan dute ezer egin bidaiaria salbatzeko. Gidaria, 22 urteko gizon bat, zauritu egin da.

