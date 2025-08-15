San Sebastián
El tradicional "Festara" vuelve a emocionar a los donostiarras

Festara en la sociedad gaztelubide
18:00 - 20:00
San Sebastián, anoche. Foto: EFE.
Poco antes de la medianoche, a las puertas de la sociedad Gaztelubide de la Parte Vieja donostiarra, una multitud se ha dado cita para vibrar con el tradicional "Festara". Se trata de una de las citas imprescindibles de la Semana Grande donostiarra. 

Semana Grande Donostia 2025 Donostia-San Sebastián Sociedad

