Donostia
"Festara" tradizionalak donostiarrak hunkitu ditu aurten ere

Festara en la sociedad gaztelubide
18:00 - 20:00
Donostia, bart gauean. Argazkia: EFE.

Bart, gauerdia baino lehentxeago, Donostiako Parte Zaharreko Gaztelubide elkartearen atarian, jendetza bildu da "Festara" tradizionala gertutik ikusi eta entzuteko. Donostiako Aste Nagusiko ezinbesteko hitzorduetako bat bihurtu da. 

Donostiako Aste Nagusia 2025 Donostia Gizartea

