Las temperaturas superan los 40 grados en varias localidades de Euskal Herria

BILBAO, 15/08/2025.- Dos mujeres se protegen del sol con sus abanicos, este viernes en Bilbao, donde han decretado alerta naranja por altas temperaturas. Numerosas localidades de Euskadi han registrado una nueva noche tropical, con mínimas que no han bajado de los 20 grados, que augura una jornada que desde la Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet prevén que pueda ser la más calurosa del verano en la comunidad autónoma. EFE/ Javier Zorrilla
Calor en Bilbao. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: 40 gradutik gorako tenperaturak Euskal Herriko hainbat herritan

Así, la estación de Euskalmet en Amorebieta ha registrado 41,6 ºC, la de Iurreta 41,5 y la del barrio bilbaíno de Zorrotza 40,8 ºC, todas ellas en Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa la de Arrasate ha anotado 40,6 grados. En muchos puntos de Álava y Navarra los termometros también están cerca de los 40 ºC.

Olas de calor Eguraldia Sociedad

Araban, Erriberagoitiko hainbat herrik basoa garbitu eta segurtasun perimetroa egin dute etxebizitzen inguruan
Varios pueblos de Ribera Alta , en Álava, han creado un perímetro anti-incencios, dada la proximidad del bosque

Lasierra es un pueblo rodeado de encinares, con una docena de habitantes, en la localidad alavesa de Ribera Alta, donde hace dos años realizaron un perímetro de seguridad de tres hectáreas. Con la subvención de la Diputación, durante una semana ocho trabajadores limpiaron el bosque. Sin embargo, los vecinos insisten en la necesidad de ganado y pastores para mantener las labores realizadas en su día.  

