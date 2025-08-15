40 gradutik gorako tenperaturak, Euskal Herriko hainbat herritan
Euskalmetek Zornotzan duen estazioan 41,6 ºC neurtu dituzte, Iurretakoan 41,5 eta Bilboko Zorrotza auzokoak, berriz, 40,8. Gipuzkoan, aldiz, termometroak 40,6 gradura iritsi dira Arrasaten. Araban eta Nafarroan ere, termometroak 40 ºC-tik gertu ibili dira.
Lodosako langile bat hil da Bartzelonako Ebroko lantegian
Langilea asteartean hil zen, eta enpresak "doluminak" helarazi dizkie haren senide eta lagunei. Lodosa Kirol Elkarteak ere doluminak eman dizkie haren ingurukoei, elkarteko jokalari ohia baitzen.
Araban, Erriberagoitiko hainbat herrik basoa garbitu eta segurtasun perimetroa egin dute etxebizitzen inguruan
Lasierra Erriberagoitian (Araba) artadiz inguratutako herri bat da, dozena bat biztanlekoa. Orain dela bi urte, hiru hektareako segurtasun perimetroa egin zuten. Aldundiaren dirulaguntzarekin, astebetez zortzi langilek basoa garbitu zuten. Lan horiek mantentzeko, ordea, ganadua eta artzainak beharrezkoak direla adierazi dute herritarrek.
Juan Mari Aburtok Aste Nagusi zirraragarri, aske eta seguru baten alde egin du
Bilboko alkate Juan Mari Aburtok herritarrek Aste Nagusiaz askatasun eta segurtasun giroan gozatzea nahi du. Horren arabera, Jai Batzordea ikuspuntu ezberdinak batzeaz arduratzen da, "munduko jairik onenak" izateko. Gainera, errespetua eta bizikidetza eskatu ditu, Aste Nagusiaz harmonian gozatzeko.
Termometroak 44 ºC-ra iritsi dira Laudion, eta 40 ºC-tik gorako tenperaturak izan dira Zornotzan, Iurretan, Bilbon eta Arrasaten
Bero itogarriak ez du etenik emango asteburuan. Hala ere, alerta laranjak Arabara eta Nafarroara mugatuko dira.
Pasealeku Berriko igeriketa zeharkaldian parte hartzen ari zen gizon bat hil da
Igerilariak geldialdi kardiobaskularra izan du uretan, eta Kontxako hondartzara eraman dute. Larrialdi zerbitzuko kideak gizona suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu haren bizia salbatzea.
Juan Mari Aburtok ohorezko aurreskua dantzatu du aurten ere
Urtero bezala, Bilboko alkateak ohorezko aurreskua dantzatu du Begoñako Ama Birjinaren egunean. Beroa handia izan bada ere, alkateak ez du hutsik egin nahi izan.
Sei egunez aktibo egon den Zarrakazteluko baso-sutea, itzalita
Astelehenera arte ez zen lortu asteazkenean kontrolpean izan zuten sua inguratzea eta egonkortzea. Nafarroan sute-arriskua oso handia edo muturrekoa da oraindik.
Asteazkenetik desagertuta zegoen gizon baten gorpua aurkitu dute Legazpin
07:00ak baino lehentxeago, Legazpin gorpu bat agertu dela jakin du Ertzaintzak. Deba Urolako ertzain-etxeko agenteak eta mediku bat bertaratu dira, eta hilda zegoela baieztatu dute. EITBk jakin duenez, hilketa bat izan daiteke.
Bi atxilotu Bilboko diskoteka baten irteeran izandako borroka jendetsu baten ondorioz
Hogeita hamar bat pertsonak parte hartu dute gertakarietan. Osasun-langileek ospitalera eraman dituzte zaurituak, horietako bat atxilotu gisa.