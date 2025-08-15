Denbora
40 gradutik gorako tenperaturak, Euskal Herriko hainbat herritan

BILBAO, 15/08/2025.- Dos mujeres se protegen del sol con sus abanicos, este viernes en Bilbao, donde han decretado alerta naranja por altas temperaturas. Numerosas localidades de Euskadi han registrado una nueva noche tropical, con mínimas que no han bajado de los 20 grados, que augura una jornada que desde la Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet prevén que pueda ser la más calurosa del verano en la comunidad autónoma. EFE/ Javier Zorrilla
Beroa Bilbon. Argazkia: EFE.

Euskalmetek Zornotzan duen estazioan 41,6 ºC neurtu dituzte, Iurretakoan 41,5 eta Bilboko Zorrotza auzokoak, berriz, 40,8. Gipuzkoan, aldiz, termometroak 40,6 gradura iritsi dira Arrasaten. Araban eta Nafarroan ere, termometroak 40 ºC-tik gertu ibili dira.

