Tres detenidos y un herido en una pelea en un bar de San Sebastián

Una pelea registrada la madrugada de este domingo en un local de hostelería del centro de San Sebastián se ha saldado con tres detenidos y un herido que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos han sucedido sobre las dos de la madrugada, cuando un aviso ha alertado de la riña en el interior del establecimiento.

A la llegada de los agentes, dos personas han salido huyendo en direcciones distintas, aunque han sido interceptados poco después. En el lugar de los hechos, los agentes han encontrado además a una persona con pérdida de conocimiento y traumatismo nasal, que ha sido evacuado al hospital.

El primero está acusado de un delito de lesiones, mientras que los otros dos fueron detenidos por resistencia grave a la autoridad.