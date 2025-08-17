Donostiako Aste Nagusia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hiru atxilotu eta zauritu bat Donostiako taberna batean izandako liskar batean

Gertaera igande goizaldean izan da, hirigunearen erdialdeko lokal batean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hiru atxilotu eta zauritu bat izan dira igande goizaldean Donostiako erdialdeko taberna batean izandako borroka batean. Zauritua ospitalera eraman behar izan dute.

Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, goizaldeko ordu biak aldera jakinarazi diete lokal horren barruan liskarra zegoela.

Agenteak iritsi direnean, bi pertsonak ihes egin dute, bakoitza alde baterantz, baina handik gutxira harrapatu dituzte. Gainera, konortea galduta eta sudurreko traumatismoa zuen pertsona bat aurkitu dute lokalean. Ospitalera eraman behar izan dute.

Lehenengo atxilotuari lesio-delitu bat egotzi diote, eta beste biei, berriz, poliziari aurre egitea.

Gizartea Donostiako Aste Nagusia 2025 Ertzaintza Donostia Gipuzkoa

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu