Hiru atxilotu eta zauritu bat Donostiako taberna batean izandako liskar batean
Gertaera igande goizaldean izan da, hirigunearen erdialdeko lokal batean.
Hiru atxilotu eta zauritu bat izan dira igande goizaldean Donostiako erdialdeko taberna batean izandako borroka batean. Zauritua ospitalera eraman behar izan dute.
Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, goizaldeko ordu biak aldera jakinarazi diete lokal horren barruan liskarra zegoela.
Agenteak iritsi direnean, bi pertsonak ihes egin dute, bakoitza alde baterantz, baina handik gutxira harrapatu dituzte. Gainera, konortea galduta eta sudurreko traumatismoa zuen pertsona bat aurkitu dute lokalean. Ospitalera eraman behar izan dute.
Lehenengo atxilotuari lesio-delitu bat egotzi diote, eta beste biei, berriz, poliziari aurre egitea.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Iruña-Madril zerbitzuko Alvia tren bat eten da Garinoain eta Tafalla artean, katenarian izandako matxura batengatik
Zehazki, Alviak eskaintzen duen 602 Iruñea-Madril Atocha zerbitzuko tren bat da igande goizean matxuratu dena, eta konpainiak errepide bidezko garraiorako aukera eman die kaltetutako bidaiariei.
Hiru talde harrapatu dituzte Nafarroan barbakoak egiten, sutea izateko arriskua muturrekoa bada ere
Gertakariak Cortesen, Goizuetan eta Lekunberrin izan dira, ibaietatik gertu.
Eneko Goia: "Aste Nagusi borobila izan dugu"
Su artifizialak izan dira herritar gehien bildu dituen ekitaldia; 665.000, guztira. Saguesko kontzertuei dagokienez, OBK, Morodo eta Leire Martinezenak izan dira arrakastatsuenak.
Bilbo berriro "distiratsu", Aste Nagusiko lehen gauaren ostean
Aste Nagusiko lehen gauak musikaz eta alaitasunez bete du Bilbo. Herritarrak ospatzen ari ziren bitartean, Bilbaogarbi garbiketa zerbitzuko langileak atsedenik gabe aritu dira kaleak eta txosna-gunea garbitzeko lanean.
Bilboko Udalak neurriak hartu ditu gaurko kontzertuak bermatzeko
Juan Maria Aburto alkateak iragarri duenez, eszenatokia muntatzeko arazo teknikoak konpontzen ez badituzte, kamioi bat erabiliko dute eszenatoki gisa.
14 atxilotu Aste Nagusiko lehen gauean, horietako bi genero-indarkeriagatik eta bat ukituengatik
Atxiloketen erdiak jai-eremuan egin dituzte.
Minutu bat, mila emozio: horrelakoa izan da Faltzesko piloiko lehen entzierroa
Faltzesko piloiko 2025eko lehen entzierroak zirrara handia eragin du minutu eskaseko lasterketan. Vicente Dominguezen behiak bat eginda jaitsi dira, eta tentsio uneak eta lasterketa politak izan dira azken zatian. Balantzea ezin hobea izan da: bi zauritu arin baino ez, eta festaren hasiera arrakastatsua.
Bertan behera geratu dira Abandoibarran larunbatean egin behar ziren kontzertuak, "muntaketa arazoak" izan direlako
"Udalarekin zerikusirik ez duten arrazoiek" eragin dute etetea.
Francis Diezek "jaiaren gure jainkosa" Marijaiari eskainitako oda batekin abiatu du Aste Nagusia
Aurtengo pregoilariak "ludikoa" den guztiari lekua uzteko gonbidapena egin du, jaiak "espazio seguru" eta aldarrikatzaile bihurtzeko beharra ahaztu gabe.