Investigado por conducir ebrio y sin carné un coche en Pamplona, con dos pasajeras sacando medio cuerpo del techo solar

El conductor, de 23 años, ha sido investigado por un delito contra la Seguridad Vial. También han sido denunciadas las dos ocupantes, que circulaban sin cinturón y grabando con el móvil.

Policía Municipal de Pamplona. Foto de archivo: Ayuntamiento de Pamplona
La Policía Municipal de Pamplona ha investigado por tener el permiso retirado y dar positivo en alcohol al conductor de un turismo en el que viajaban dos mujeres que han sido también denunciadas por transitar mientras sacaban medio cuerpo por el techo solar del vehículo.

El conductor, de 23 años, ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial tras arrojar una tasa de alcohol de 0,66 y tener el permiso de conducir retirado por sentencia judicial.

También han sido denunciadas dos ocupantes del vehículo que iban con medio cuerpo fuera del coche, sin cinturón y grabando con el móvil, motivo por el que ha sido parado el vehículo.

