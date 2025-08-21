NAFARROA

Gizon bat ikerketapean, autoa mozkor eta gidabaimenik gabe gidatzeagatik, bi bidaiari gorputza sabaitik ateratzen ari zirela, Iruñean

23 urteko gidaria bide-segurtasunaren aurkako delitu batengatik ikertu dute. Autoan zihoazen bi bidaiariak ere salatu dituzte, segurtasun-uhalik gabe zihoazelako, mugikorrarekin grabatzen.

Iruñeko Udaltzaingoa. Argazkia: Iruñeko Udala

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Gidabaimenik gabe eta mozkortuta auto bat gidatzen ari zen gizon bat ikertzen ari da Iruñeko Udaltzaingoa. Harekin batera bi emakume zihoazen autoan, eta horiek ere salatu dituzte, segurtasun-uhalik gabe, ibilgailuaren sabaitik gorputz erdia ateratzen ari zirelako.

23 urteko gidaria bide-segurtasunaren aurkako delitu batengatik ikertu dute, 0,66ko alkohol-tasa zuela ari baitzen gidatzen. Gainera, ez zuen gidabaimenik, epai judizial bidez kendu ziotelako.

Ibilgailuan zihoazen bi bidaiari ere salatu dituzte, gorputz erdia autotik kanpo zutela, segurtasun-uhalik gabe eta mugikorrarekin grabatzen ari zirela egotzita. 

