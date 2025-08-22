18 grandes incendios siguen activos en Galicia, Castilla León y Extremadura, y el incendio de Jarilla ha sido estabilizado

Continúa la lucha contra el fuego en el Estado español, en especial, en Castilla y León, Extremadura y Galicia. Los grandes incendios se han reducido a 18, mientras que las hectáreas quemadas ascienden a algo más de 400 000 en lo que va de año, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus.

En Extremadura, el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha arrasado 17 300 hectáreas, ha sido estabilizado y las personas evacuadas regresarán a lo largo de este viernes, día 22, a sus casas. El fuego se mantendrá en el máximo nivel de riesgo hasta las 18:00 horas, cuando bajará a nivel 1 y se replegarán los medios externos.

La oleada de incendios que desde hace dos semanas afecta a Galicia no da tregua y calcina ya 88 311,5 hectáreas en fuegos no apagados, sumándose además desde la tarde-noche de este jueves tres focos nuevos: dos en Pontevedra y uno en Lugo.

Actualmente Castilla y León lucha contra 8 incendios de nivel 2 y otros 6 de nivel 1. Además, en la comarca de El Bierzo (León) por el viento varios frentes activos se han agravado durante la noche por el viento y la complicada orografía, provocando nuevos desalojos.

Más de 400 000 hectáreas arrasadas en 2025

El Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus ha aumentado hasta las 403 171 su estimación del número de hectáreas quemadas en 2025 en España, la mayoría en este mes de agosto.



En total, en estos últimos 15 días han ardido unas 360 000.



Así las cosas, 2025 podría ser el año con más hectáreas quemadas del siglo XXI, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Para encontrar un año con peores cifras de hectáreas quemadas habría que remontarse a 1994, cuando ardieron 437 602,50 hectáreas.

