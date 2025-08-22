SUTEAK

18 sute daude aktibo Galizian, Gaztela eta Leonen eta Extremaduran, eta Jarillakoa egonkortu dute

Hiru foku berri hauteman dituzte Galizian, egoerak okerrera egin du Leongo Bierzo eskualdean eta herri gehiago husteko agindua eman dute. Guztira 403.171 hektarea erre dira 2025ean Espainian, Copernicusen arabera.

Jarillako sutea (Extremadura). Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Suaren aurka borrokan jarraitzen dute Espainian, bereziki Gaztela eta Leonen, Extremaduran eta Galizian. Urtea hasi zenetik, 403.000 hektarea baino gehiago erre dira Estatuan, gehienak abuztuan, Europar Batasuneko Copernicus zerbitzuak emandako azken datuen arabera. 

Extremaduran, Jarillako (Caceres) sutea egonkortu dute —17.300 hektarea erre dira—, eta etxetik kanpo dauden bizilagunak egunean zehar itzuli ahalko dira. Arrisku maila gorena mantenduko dute 18:00ak arte. Ondoren, 1. mailara jaitsiko dute eta kanpoko bitartekoak erretiratuko dira. 

Suteek Galizia kiskaltzen jarraitzen dute, eta dagoeneko 88.311 hektarea erre dira azken bi asteetan. Gainera, hiru foku berri hauteman dituzte azken orduetan: bi Pontevedran eta bat Lugon. 

Gaztela eta Leonen ere, suteak itzali ezinik jarraitzen dute; bigarren mailako zortzi sute eta lehen mailako beste sei dituzte. Bierzo (Leon) eskualdean piztutako suteak okerrera egin du haizearen eta orografiaren eraginez, eta pertsona gehiago irtenarazi dituzte etxetik.

400.000 hektarea baino gehiago erre dira aurten Espainian

Urtea hasi denetik 391.581 hektarea erre dira dagoeneko Espainian, Copernicus Europar Batasuneko programaren menpeko EFFIS agentziak emandako azken datuen arabera. 

Guztira, 360.000 hektarea inguru kiskali dira azken 15 egunetan. 

2025eko datuak baino okerragoak aurkitzeko 1994. urtera egin behar da atzera. 437.602,50 hektarea erre ziren orduan. 

