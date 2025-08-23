ASTE NAGUSIA 2025

Un problema técnico provoca una pausa de 15 minutos en los fuegos artificiales de Bilbao

El espectáculo se interrumpió hacia las 22:40 horas de anoche y una potente traca final lo dio por finalizado a las 22:55 horas.

El espectáculo de fuegos artificiales de la noche del viernes no pudo desarrollarse con normalidad en Bilbao. En la penúltima noche de su Aste Nagusia, un problema técnico provocó una pausa de 15 minutos en el lanzamiento de la pirotecnia.

Los fuegos artificiales, que comienzan cada noche a las 22:30 horas, se interrumpieron ayer cuando llevaban ya 10 minutos en ejecución. Un cuarto de hora después, la casa italiana Dimatteo Fireworks reanudó el lanzamiento. Tras la confusión generada por el fallo, una potente traca final puso el broche final al espectáculo.

