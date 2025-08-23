Aste Nagusia 2025
Arazo tekniko batek 15 minutuko etenaldia eragin du bart Bilboko su artifizialetan

22:40 aldera eten zen ikuskizuna, eta 22:55 zirenean eman zuen amaitutzat azken traka indartsu batek.

Su artifizialen etenaldia, EITBren zuzeneko emanaldian. Argazkia: EITB Media
EITB

Azken eguneratzea

Ostiral gaueko su artifizialen ikuskizuna ezin izan zen normaltasunez egin. Bilboko Aste Nagusiko azken-aurreko gauean, arazo tekniko batek 15 minutuko etenaldia eragin zuen koheteen jaurtiketan.

22:30ean hasten dira gauero su artifizialak, eta ikuskizuna hasi eta 10 minutura eten ziren atzokoan. Handik ordu laurdenera ekin zion berriro Dimatteo Fireworks Italiako etxeak ikuskizunari, eta ezustekoaren ostean, azken traka indartsu batek jarri zion amaiera ikuskizunari.

