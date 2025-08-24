Aste Nagusia 2025
Marijaia despide hoy nueve días de “fiesta dionisíaca”

La reina de la fiesta bilbaína arderá esta noche en un acto que ETB1 y orain.eus emitirán a partir de las 22:00 horas.
(Foto de ARCHIVO) Marijaia durante el comienzo de la Semana Grande de Bilbao 2024, en el centro de la ciudad, a 17 de agosto de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Bilboko Aste Nagusia es la principal fiesta de Bilbao, que se celebra anualmente durante nueve días a partir del sábado siguiente al 15 de agosto. El inicio de las fiesta lo marca la lectura del pregón y el lanzamiento del txupín (cohete) por parte de la txupinera. Instantes después aparece en el balcón la gran Marijaia, personaje ficticio cuyo nombre significa señora de las fiestas, que presidirá las fiestas de la ciudad hasta que la quemen el último día. Iñaki Berasaluce / Europa Press 17 AGOSTO 2024;BILBO;SEMANA GRANDE;MARIJAIA;ASTE NAGUSIA;EUSKADI;FIESTAS; 17/8/2024
Marijaia, captada disfrutando en la Aste Nagusia del pasado año. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Marijaiak bederatzi eguneko "festa dionisiakoa" agurtuko du gaur
author image

EITB

Última actualización

Marijaia ultima ya los detalles para despedir la Aste Nagusia de 2025, tras nueve días de incesante fiesta que, como vaticinaba el pregonero Francis Díez hace más de una semana, parecía que fuese a “durar siempre”. Lo hará esta misma noche, a partir de las 22:00 horas, con un gran espectáculo pirotécnico en la Ría. Se podrá seguir en directo en ETB1 y en orain.eus.

El pregonero y la txupinera de este año acompañarán a Marijaia en este último acto festivo a través de la Ría, desde el Muelle de Uribitarte hasta el Puente del Ayuntamiento, donde las llamas renovarán el espíritu de Marijaia, preparándola para resurgir de nuevo el próximo año como reina festiva de Bilbao.

La semana de fiestas de la capital vizcaína tendrá así su broche de oro. Con un programa festivo de más de 500 actividades organizadas por el Ayuntamiento y más de 600 por parte de las comparsas, los últimos días y noches en la dionisíaca villa no han defraudado a la proclamada “diosa de la fiesta”.

Citas para todos los gustos y momentos memorables como el comienzo de la despedida de Gatibu o los múltiples guiños de solidaridad con Palestina; sin duda, una Aste Nagusia para recordar.

La Aste Nagusia de 2026 se desarrollará en Bilbao del 22 al 30 de agosto.

Aste Nagusia Bilbao 2025 Bilbao Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Fiestas Sociedad

