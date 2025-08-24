Marijaia despide hoy nueve días de “fiesta dionisíaca”
Marijaia ultima ya los detalles para despedir la Aste Nagusia de 2025, tras nueve días de incesante fiesta que, como vaticinaba el pregonero Francis Díez hace más de una semana, parecía que fuese a “durar siempre”. Lo hará esta misma noche, a partir de las 22:00 horas, con un gran espectáculo pirotécnico en la Ría. Se podrá seguir en directo en ETB1 y en orain.eus.
El pregonero y la txupinera de este año acompañarán a Marijaia en este último acto festivo a través de la Ría, desde el Muelle de Uribitarte hasta el Puente del Ayuntamiento, donde las llamas renovarán el espíritu de Marijaia, preparándola para resurgir de nuevo el próximo año como reina festiva de Bilbao.
La semana de fiestas de la capital vizcaína tendrá así su broche de oro. Con un programa festivo de más de 500 actividades organizadas por el Ayuntamiento y más de 600 por parte de las comparsas, los últimos días y noches en la dionisíaca villa no han defraudado a la proclamada “diosa de la fiesta”.
Citas para todos los gustos y momentos memorables como el comienzo de la despedida de Gatibu o los múltiples guiños de solidaridad con Palestina; sin duda, una Aste Nagusia para recordar.
La Aste Nagusia de 2026 se desarrollará en Bilbao del 22 al 30 de agosto.
