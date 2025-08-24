ASTE NAGUSIA 2025

Marijaiak bederatzi eguneko "festa dionisiakoari" agur esango dio gaur

Bilboko jaiaren erregina sugar artean desagertuko da gaur gauean, ETB1ek eta orain.eus-ek 22:00etatik aurrera eskainiko duten ekitaldi batean.

Marijaia, iazko Aste Nagusiaz gozatzen. Argazkia: Europa Press

Marijaia, iazko Aste Nagusiaz gozatzen. Argazkia: Europa Press

EITB

Marijaia 2025eko Aste Nagusia agurtzeko azken xehetasunekin ari da. Francis Diez pregoilariak duela astebete baino gehiago iragarri bezala, festak "betiko iraungo" zuela zirudien baina, bederatzi egun luzeren ostean, amaitzear da. Gaur gauean, 22:00etatik aurrera, itsasadarrean izango da azken agurra, ikuskizun pirotekniko handi batean. Zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en eta orain.eus-en.

Aurtengo pregoilaria eta txupinera Marijaiarekin batera joango dira azken ekitaldi honetan, itsasadarrean zehar, Uribitarteko kaitik Udaletxeko Zubiraino. Bertan, sugarrek Marijaiaren espiritua berrituko dute, datorren urtean berriro ere Bilboko jaiaren erregina gisa suspertzeko.

Horrela, Bizkaiko hiriburuko jaien asteak amaiera bikaina izango du. Udalak antolatutako 500 jarduera baino gehiagoko egitarauarekin eta konpartsek antolatutako 600dik gora ekintzekin, azken egun eta gauek ez diote hutsik egin "jaiaren jainkosari”.

Gustu guztietarako hitzorduak eta une gogoangarriak izan dira, hala nola Gatiburen agurraren hasiera edo Palestinarekiko elkartasun keinu ugariak; zalantzarik gabe, gogoratzeko moduko Aste Nagusia.

2026ko Aste Nagusia abuztuaren 22tik 30era garatuko da Bilbon.

