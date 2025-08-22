Bilboko Aste Nagusia
Gatibuk dantzan jarri ditu Bilboko Aste Nagusian bildutako jarraitzaileak

18:00 - 20:00
EITB

Gernikako taldeak giro paregabea sortu du Europa parkean, ostegun gauean eskainitako kontzertuarekin, jarraitzaile “zoroei” agur esateko biraren baitan, oholtzatik betiko jaitsi aurretik.

Musika Euskal musika Kultura Gazteak Bizkaia Bilboko Aste Nagusia 2025 Kontzertuak Euskara Bilbo Gernika Lumo

