Gatibu pone a bailar a los seguidores congregados en la Aste Nagusia de Bilbao

18:00 - 20:00
EITB

Última actualización

La banda de Gernika ha creado un ambiente inigualable en el parque Europa con el concierto ofrecido el jueves por la noche, en el marco de su gira de despedida a sus "locos" seguidores, antes de bajarse del escenario para siempre.

