Francis Diezek Marijaiari eskainitako Oda batekin abiatu du Aste Nagusia, "jaiaren gure jainkosa"

Aurtengo pregoilariak "ludikoa" den ororekin amain ematera gonbidatu du, jaiak "espazio seguru" eta aldarrikatzaile bihurtzeko beharra ahaztu gabe.

Gainezka zegoen Arriaga Plazak pazientziaz itxaron du larunbat arratsalde honetan Bilbon, Marijaia noiz agertuko zain. 19:00ak pasata atera da Arriaga Antzokiko balkoira.

Francis Diez bilbotarra, Doctor Deseo taldeko abeslaria, izan da aurten jaien hasiera hitzez hornitzearen arduraduna, festa erdigunean jarri duen pregoi hunkigarriarekin.

Bere hitzartzeari hasiera emateko, gogora ekarri du antzinako greziarrek "beren zeruan pentsatzen irakatsi" zigutela, Dioniso eromenaren eta jaiaren jainko zela, "bizitza on baterako eta munduak ondo funtziona dezan ezinbestekoa". Halaxe egiten du Marijaiak Bilbon, "jaiaren gure jainkosak". Diezek herritarrak gonbidatu ditu haren eta "giro onaren" menpeko izatera, "plazerrez, dantzaz eta transgresioz" jositako jaietan: "batuta edaten duen herri bat batuta mantentzen da".

"Debekatua, ludikoa eta jostagarria dena" goraipatzeko deia egin du artistak. "Gure Aste Nagusia dibertimenduari egindako kantua izan dadila, beste zerbait garela sentiaraziko diguna", gaineratu du, 'Suspira y conspira' izeneko Doctor Deseoren abesti mitikoari erreferentzia eginez, 2002. urtekoa.

"Arau bakarra", esan du: "ezberdinen arteko errespetua". "Guztiok lagundu dezagun espazio segurua izan dadin" eta eraso matxistak, arrazistak eta homofoboak saihesteko. Bertaratutakoen erantzuna eragin duen Ez ezetz da leloarekin amaitu du.

Bizkaiko hiriburuak aurretik dituen jai-egun biziak aipatuz, "mundu hobe baten alde borrokatzen jarraitzeko eta palestinarren genozidioari ez oihukatzen jarraitzeko indarrak emango dizkigu honek", aldarrikatu du.

Bere hitzaldiarekin amaitu aurretik, Diezek dantzara atera du bere du bihotza, bertaratutako jendetzak harekin batera oihukatu duen Corazón de Tango ospetsuarekin.

Olatz Agirre txupinerak, Txori Barroteko konpartsakideak, botatako txupinak amaitu du pregoia, eta, hala, bederatzi egun eta gauetan zehar herriko txoko oro beteko duten jaiei hasiera eman die. Ohi bezala, 'Badator Marijaia' Bilboko Aste Nagusiko unerik zirraragarrienetako baten soinu-banda izan da, hasierako eztandarena.

