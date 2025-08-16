Francis Díez arranca la Aste Nagusia con una Oda a Marijaia, "nuestra diosa de la fiesta"
Una abarrotada Plaza Arriaga ha esperado pacientemente esta tarde de sábado a la aparición de Marijaia, quien se ha asomado pasadas las 19:00 horas al balcón del Teatro Arriaga.
El bilbaíno Francis Díez, cantante del grupo Doctor Deseo, ha sido este año el encargado de poner palabras al inicio de las fiestas, con un emotivo pregón que ha puesto el énfasis en la fiesta.
Ha comenzado su discurso recordando que los antiguos griegos “nos enseñaron a pensar en su cielo” con Dioniso como dios de la locura y de la fiesta, “indispensable para la buena vida y para que el mundo funcione bien”. Así como lo hace Marijaia en Bilbao, “nuestra diosa de la fiesta”. Díez ha invitado a la ciudadanía a dejarse guiar por ella y por el “buen rollo”, en unas fiestas repletas de “placeres, baile y transgresión”: “un pueblo que bebe unido permanece unido”.
El artista ha hecho un llamamiento a ensalzar “lo prohibido, lo lúdico y lo juguetón”. “Que nuestra Aste Nagusia sea un canto a la diversión que nos haga sentir que somos otra cosa”, ha añadido, referenciando el estribillo de ‘Suspira y conspira’, un mítico tema de Doctor Deseo del año 2002.
“Solamente una norma”, ha apuntado: “el respeto entre diferentes”. Ha invitado a que “todas colaboremos para que este sea un espacio seguro” y se eviten las agresiones machistas, racistas y homófobas, para terminar con el conocido lema Ez ezetz da, aplaudido por miles de asistentes.
Volviendo a hacer alusión a los intensos días de fiesta que esperan a la capital vizcaína, ha reivindicado que “esto nos cargará las pilas para seguir luchando por un mundo mejor y seguir gritando no al genocidio palestino”.
Antes de finalizar con su intervención, Díez ha sacado a bailar su Corazón de Tango, que la multitud asistente ha coreado con él.
El txupin lanzado por la txupinera Olatz Agirre, comparsera de Txori Barrote, ha culminado el pregón, dando así comienzo a unas fiestas que inundarán cada rincón de la villa a lo largo de nueve días, con sus consecuentes noches. Como es ya habitual, ‘Badator Marijaia’ ha sido banda sonora de uno de los momentos más emocionantes de la Aste Nagusia bilbaína, su estallido inicial.
