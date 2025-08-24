ASTE NAGUSIA
Seis detenidos por violencia machista durante la última noche de la Aste Nagusia de Bilbao

Tres de ellos fueron detenidos por tocamientos en el recinto festivo.
Aste Nagusia de Bilbao. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sei pertsona atxilotu dituzte indarkeria matxistagatik Bilboko Aste Nagusiko azken gauean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La última noche de la Aste Nagusia, la jornada más multitudinaria de las fiestas de Bilbao, se ha saldado con la detención de 23 personas por la Policía Municipal, 17 de ellas en el recinto festivo y 6 en el resto de la ciudad.

Según han informado fuentes municipales, en el recinto festivo se realizaron tres detenciones por tocamientos y fuera de esta zona otras tres por violencia de género.

Las causas del resto de las detenciones fueron hurtos (7), lesiones (4), tráfico de drogas (4), daños (1) y reclamaciones judiciales (1).

