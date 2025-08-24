ASTE NAGUSIA
Sei gizon atxilotu dituzte indarkeria matxistagatik Bilboko Aste Nagusiko azken gauean

Horietako hiru jai-esparruan ukituak egiteagatik atxilotu dituzte.

Bilboko Aste Nagusia. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aste Nagusiko azken egunean, Bilboko jaietako egunik jendetsuenean, 23 pertsona atxilotu ditu Udaltzaingoak, horietako 17 jai-eremuan eta 6 hiriko beste leku batzuetan.

Udaleko iturriek jakitera eman dutenez, hiru gizon atxilotu zituzten ukituengatik jai-eremuan, eta beste hiru genero-indarkeriagatik jai-eremutik kanpo.

Gainerako atxiloketak ebasketak (7), lesioak (4), droga-trafikoa (4), kalteak (1) eta erreklamazio judizialak (1) izan zirelako egin zituzten.

