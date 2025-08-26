Detienen a un hombre en Vitoria-Gasteiz por agredir a su pareja

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron esta pasada medianoche a un varón, de 22 años, como presunto autor de un delito de lesiones a su pareja, en el ámbito de la violencia de género, tras agredir a la víctima y perseguir por la calle a la mujer, quien recibió protección de varios ciudadanos.

En un comunicado, la Policía Local ha trasladado que los hechos se produjeron pasados unos minutos de la medianoche, cuando una llamada al 092 solicitó presencia policial en un portal del barrio de Zabalgana, ya que, según testigos, una mujer solicitaba auxilio en la vía pública mientras era perseguida por su pareja.

A su llegada al lugar, la patrulla observó que la víctima estaba siendo protegida por varios ciudadanos y presentaba diversas lesiones, así como localizó al presunto agresor, que había saltado a la calle desde el rellano de un primer piso.

Los agentes escucharon las versiones de ambos, así como las de algunos testigos y, en vista de todas las manifestaciones y de las lesiones que presentaba la mujer, procedieron a la detención del presunto agresor. La víctima, por su parte, tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.