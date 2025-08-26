Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekideari erasotzea egotzita
Udaltzaingoak jakinarazi duenez, gauerdia pasatxo, 092 telefono-zenbakira egindako dei batek eskatu zuen polizia bertaratzea Zabalgana auzoko atari batera. Izan ere, lekukoen arabera, emakume batek laguntza eskatzen ari zen kalean, bikotekideak jazartzen ari zitzaiolakoan.
Udaltzainak bertaratu zirenean, agenteek ikusi zuten biktima herritar batzuk babesten ari zirela eta hainbat lesio zituela. Halaber, ustezko erasotzailea aurkitu zuten, lehen solairuko eskailera-burutik kalera salto egin zuena.
Agenteek bien bertsioak eta lekuko batzuenak entzun ondoren, eta emakumearen lesio guztiak ikusita, ustezko erasotzailea atxilotu zuten. Biktima, berriz, anbulantzian eraman behar izan zuten ospitalera.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Nafarroak 118 adingabe hartuko ditu urtebeteko epean, dagoeneko "tentsionatuta" dagoen erkidegoa bada ere
Ministroen Kontseiluak onartutako dekretuak ezarri du 100.000 biztanleko 32,6 adingabe artatuko dituztela. Euskadik eta Kataluniak ez lukete harrerako gazterik hartu beharko, orain arte "egindako ahaleginagatik".
Osakidetzak itzultzaile neuronal bat erabiliko du euskaraz egindako kontsulten informazio idatzia gaztelaniara itzultzeko
Tresna horri esker, profesionalek informazioa euskaraz sartu ahal izango dute pazienteen historialean, eta elebidunak ez direnek "interpretazio arazorik gabe" eskuratu ahal izango dute.
Galizian 95.000 hektarea baino gehiago kiskali dira dagoeneko, abuztuan izandako baso-suteetan
Galizian 95.000 hektarea baino gehiago erre dira, baso-suteetan udan. Orain, 20 hektareatik gorako hiru sute aktibo geratzen dira: bi, Ourensen, eta bat, Lugon.
Donostiako Udalak 220 tona harri kendu ditu gaur goizaldean Ondarretako hondartzatik
Donostiako Udalak 220 tona harri kendu ditu gaur goizaldean Ondarretako hondartzatik. Operatiboa berriro errepikatuko da gaur, astearte gauetik asteazken goizaldera arte.
Raul Incertis, medikua Gazan: "Bonbardaketek agerian uzten dute Israel genozidioa egiten ari dela"
Raul Incertis larrialdietako mediku eta anestesistak duela hilabete arte Israelek bonbardatu duen ospitalean egin du lan. Bertan zela, seitan bonbardatu zuten erietxea, baina gaurkoa izan da erasorik hilgarriena. Berarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
Eguraldiak baso-suteak itzaltzeko lanak zaildu ditu berriro Zamora eta Leonen
Arriskuak muturrekoa izaten jarraitzen du, eta arrisku-maila ez da jaitsiko ostegunera edo ostiralera arte. Hori dela eta, arreta handiz jarraitzeko deia egin dute agintariek.
Txirrindulari bat hil da Mendiben izandako istripu batean
29 urteko txirrindularia 60 metroko amildegi batetik erori da Burdinkurutzetako mendatearen jaitsieran.
Bost urtetik gorako espetxe zigorra ezarri diote gizon bati bikotekideari sexu-abusuak egiteagatik, Gipuzkoan
Fiskaltzak 16 urte baino gehiagoko zigorrak eskatu zituen, baina, epaiaren arabera, biktimak ez zuen "behar bezala egiaztatu" sexu-harremanak ez zituela nahi adierazi izana.
Donostiako Ondarretako hondartzako harriak kenduko dituzte astelehen eta astearte gauean
Harriak garbitu ondoren, hondarra hondartzara eramango dute. Kalkuluen arabera, 14.600 metro kubiko harri inguru daude hondartzan, eta horietatik 10.000 metro kubiko inguru kendu dira.