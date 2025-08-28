Herido grave un motorista al chocar con un turismo en la N-634, en Deba

Un motorista ha resultado herido grave esta tarde al chocar con un turismo en la carretera N-634, a su paso por Deba (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El choque ha ocurrido a las 20:15 de esta tarde, y el herido ha sido llevado con lesiones de gravedad por una ambulancia al Hospital Donostia.