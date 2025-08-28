Motorzale bat larri zauritu da N-634 errepidean, Deban, auto baten aurka talka eginda
Istripua arratsaldeko 20:15ean gertatu da, eta zauritua Donostia Ospitalera eraman dute anbulantzia batean, larri zaurituta.
Motorzale bat larri zauritu da gaur arratsaldean N-634 errepidean, Deban (Gipuzkoa), auto baten aurka talka eginda, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Gernika-Palestinak lapiko-protestak deitu ditu irailaren 5erako, Gazako egoerak okerrera egin duela-eta
Kontzentrazioak 19:00etan izango dira, Hego Euskal Herriko udaletxeen aurrean. Merkataritza harremanak eteteko eta Israel isolatzeko zigorrak martxan jartzeko eskatu du.
Bilboko Udalaren bertsioa gezurtatuz, Kai Nakai, Maren eta Olatz Salvadorrek ziurtatu dute soilik lehenari egin ziotela agertoki alternatiboaren eskaintza
Itziar Urtasun zinegotziak esan du plaza Biribilean aritzea proposatu ziela, eta artistak izan zirela eskaintzari "uko" egin ziotenak.
200 komunikazio-profesionalek prentsaren aurkako Gazako sarraskia salatu dute Iruñean
Gazteluko plazan bildutako profesionalek manifestu bat irakurri dute hiru neurri nagusi eskatzeko: kazetarien eta hedabideetako langileen aurkako erasoak berehala bertan behera uztea; hilketa bakoitzari buruzko nazioarteko ikerketa independenteak irekitzea; eta kaltetutako lurralde guztietan prentsak, tokikoak zein nazioartekoak, askatasunez zirkulatzeko eta lan egiteko berme eraginkorrak ematea.
Tenerifen porturatutako Open Arms "negreroen" itsasontzia "konfiskatzea eta hondoratzea" eskatu du Abascalek
Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen ustez, Voxeko buruzagiaren adierazpenak "benetako faxista" batenak dira.
Bilboko Udalak dio Kai Nakai, Maren eta Olatz Salvadorri eskaini ziela plaza Biribilean aritzea, baina haiek "ezetz" esan zutela
Montaketak, Abandoibarreko agertokia muntatzeaz arduratzen den enpresa, zigortuko dute kontratuaren % 10arekin (8.250 euro), ez diote emakida 2026rako luzatuko eta kalte-galerak eskatuko dituzte.
Gizon baten gorpua aurkitu dute Santurtziko portuko uretan
Herritar baten abisua jaso ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileak, Ertzaintza, Santurtziko Udaltzaingoa eta anbulantzia medikalizatu bat bertaratu dira. Suhiltzaileek uretara salto egin dute gizona ateratzeko, baina bertan zegoen medikuak pertsona horren heriotza baieztatu du.
Etxera bidean dira uda Euskal Herrian igaro duten Ukrainako 95 haurrak
Autobusez abiatu dira Iruñetik, Irundik, Arrigorriagatik eta Gasteiztik. Hiru eguneko bidaia eta milaka kilometro dituzte aurretik. Txernobilgo istripuaren ondoren erradiaziotik ihes egiteko Euskal Herriko familiekin etortzen hasi ziren, baina orain gerratik aldentzea ere lortzen dute, bi hilabetez bada ere.
Maria Chivite: "Ez da gauza bera Israelen alde egotea eta Israelgo taldea izatea"
Maria Chivitek gaitzetsi ditu Espainiako Itzulian Israel-Premier Tech Israelgo taldearen aurkako protestak. Nafarroako Gobernuko presidenteak argi adierazi du bere iritzia: "Ez da gauza bera Israelen alde egotea eta Israelgo taldea izatea".
Bina lagun atxilotu dituzte Gipuzkoan eta Nafarroan, haurrak agertzen diren sexu-materiala edukitzearen eta banatzearen aurkako polizia-operazio batean
Miaketetan milaka irudi- eta bideo-artxibo atzeman dituzte, adingabeen aurkako sexu-eraso "larriak" eta biktimekiko bestelako ekintza iraingarri eta laidogarri batzuekin. Guztira, Espainian, 16 gizaseme atxilotu dituzte Polizia-operazio horretan.