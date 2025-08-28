Gipuzkoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Motorzale bat larri zauritu da N-634 errepidean, Deban, auto baten aurka talka eginda

Istripua arratsaldeko 20:15ean gertatu da, eta zauritua Donostia Ospitalera eraman dute anbulantzia batean, larri zaurituta.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Motorzale bat larri zauritu da gaur arratsaldean N-634 errepidean, Deban (Gipuzkoa), auto baten aurka talka eginda, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Istripua arratsaldeko 20:15ean gertatu da, eta zauritua Donostia Ospitalera eraman dute anbulantzia batean, larri zaurituta.

Trafiko Istripuak Gipuzkoa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

GRAFCAV2012. PAMPLONA, 28/08/2025.- Periodistas navarros visibilizan su apoyo a los profesionales de los medios de comunicación que realizan su labor en Palestina y a la libertad de prensa y su rechazo a los ataques de los que están siendo objeto. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

200 komunikazio-profesionalek prentsaren aurkako Gazako sarraskia salatu dute Iruñean 

Gazteluko plazan bildutako profesionalek manifestu bat irakurri dute hiru neurri nagusi eskatzeko: kazetarien eta hedabideetako langileen aurkako erasoak berehala bertan behera uztea; hilketa bakoitzari buruzko nazioarteko ikerketa independenteak irekitzea; eta kaltetutako lurralde guztietan prentsak, tokikoak zein nazioartekoak, askatasunez zirkulatzeko eta lan egiteko berme eraginkorrak ematea.
Gehiago kargatu