La décima protesta contra Mazón por la DANA homenajea a las 228 víctimas

VALENCIA, 29/08/2025.- La décima movilización contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión da la dana del 29 de octubre, en cuyas inundaciones murieron 228 personas en la provincia de Valencia, ha comenzado en València poco después de las 19:30 horas de este viernes, día en el que se cumplen diez meses de la tragedia. EFE/ Miguel Ángel Polo
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mazonen aurkako hamargarren protestak 228 biktimak omenduko ditu
author image

EITB

Última actualización

Hoy se han cumplido 10 meses de la DANA, y la indignación sigue patente en las calles valencianas. Bajo el lema de "Mazón dimisión", miles de personas se han movilizado por décima vez en Valencia. 228 personas murieron y miles de familias perdieron sus casas. 304 días después, muchas de ellas siguen esperando las ayudas del Gobierno.

DANA Comunidad Valenciana Sociedad

