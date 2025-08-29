Valentzia
Mazonen aurkako hamargarren protestak GOIDIaren 228 biktimak omendu ditu

VALENCIA, 29/08/2025.- La décima movilización contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión da la dana del 29 de octubre, en cuyas inundaciones murieron 228 personas en la provincia de Valencia, ha comenzado en València poco después de las 19:30 horas de este viernes, día en el que se cumplen diez meses de la tragedia. EFE/ Miguel Ángel Polo
18:00 - 20:00
EITB

Gaur 10 hilabete bete dira GOIDIak Valentzia kolpatu zuenetik, eta haserrea nabaria da oraindik erkidego horretako kaleetan. "Mazon dimisioa" lelopean, milaka pertsona mobilizatu dira hamargarren aldiz Valentzian. 228 pertsona hil ziren eta milaka familiak etxeak galdu zituzten. 304 egun geroago, horietako asko Gobernuaren laguntzen zain daude oraindik.

